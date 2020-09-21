Поклонская высказалась об "обнулении" президентства Путина: "Я ему обязана"

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала интервью Ксении Собчак. В нем она прокомментировала и поправки в Конституцию, а конкретно – поправку об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина.

"Я согласна с этими поправками. А что, я не хочу, чтобы Владимир Владимирович был президентом? Да я такого в жизни не скажу, потому что я ему обязана тем, что мы в 2014 году ждали от него этого решения. Чтобы он от нас не отказался. И я ему за это буду благодарна всегда! Я не знаю, как на материковой части России. Вы, может быть, имеете право по-другому говорить, я - нет!" – заявила экс-прокурор Крыма.