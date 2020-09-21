Малый бизнес Свердловской области стал больше кредитоваться в микрофинансовых организациях

Микрофинансовые организации Свердловской области существенно нарастили кредитный портфель. По итогам первого полугодия 2020 года объем выданных займов вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ, за шесть месяцев они выдали населению и бизнесу 30 тыс. займов на общую сумму свыше 1 млрд руб.

Отметим, что рост объема выдачи обеспечил в основном малый и средний бизнес. При этом повышение спроса на продукты МФО вырос, несмотря на общее снижение числа таких организаций.

По данным на 1 июля 2020 года численность микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории региона, уменьшилась на 9%. Сейчас в Свердловской области действует 30 микрокредитных компаний, в том числе одна государственная МФО.