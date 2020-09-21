21 Сентября 2020
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Постоянное пособие на детей для безработных гарантирует всплеск безработицы - эксперт

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить пособия на детей для безработных, при этом субсидию нужно увеличить в несколько раз (сейчас она составляет 3 тыс. руб. на ребенка), считают профсоюзы.

Пока не известно, как на предложение ответит правительство, ведь такая мера потребует дополнительных миллиардов из бюджета.

Между тем, экономист Никита Кричевский полагает, что введение такого пособия "гарантирует резкий всплеск безработицы".

"Пособие на уровне прожиточного минимума ребенка (в среднем 10,7 тыс руб), тем более, выплачиваемое обоим родителям, приведет к тому, что резко вырастет теневая занятость. Наш находчивый народ найдет массу способов, формально оставаясь безработными, работать фактически легально, например, оформлять весь доход на не имеющего маленьких детей соседа или вообще получать все деньги в черную. Пенсионные взносы? После необъяснимого повышения пенсионного возраста я не припомню ни одного агитатора за выход из серой зоны. Да и социальная пенсия сейчас практически равна страховой (опять же в регионах). Есть ли смысл напрягаться? Так что предложение хорошее, но в нынешних условиях неприемлемое. Нет в современной России мотивации трудиться в белую", - пишет эксперт в своем Telegram-канале "Антискрепа" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин озвучил данные о росте безработицы в России. С 1 апреля показатель вырос в 3,5 раза. Пик безработицы Минтруд РФ прогнозирует на III квартал.

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Постоянное пособие на детей для безработных гарантирует всплеск безработицы - эксперт

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Теги: пособие по безработице, выплаты, никита кричевский



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