Анатолия Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому предъявлено обвинение в организации двух убийств, заподозрили в участии еще в одном эпизоде. Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи расследуют подстрекательство к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Речь идет о покушении в октябре 2004 года на жизнь вице-президента федерации бокса Красноярского края (на тот момент) Андрея Грабовского. Следователи считают, что Быков мог нанять своего знакомого в качестве киллера.

"1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела и таким образом спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, в начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события. Быков отправлен под арест до 3 октября.

В СК добавили, что Владимир Татаренков, один из ключевых свидетелей по уголовному делу о двойном убийстве, после освобождения из мест лишения свободы в конце августа 2020 года был повторно допрошен и полностью подтвердил показания, данные им ранее.

В июле бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.