"ИрАэро" запускает дополнительные рейсы из Нового Уренгоя

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
ИрАэро Суперджет SSJ-100 (2019) | Фото:Anna Zvereva/Flickr

"ИрАэро" запускает дополнительные рейсы из Нового Уренгоя

Авиакомпания "ИрАэро" вводит четыре новых направления из аэропорта Нового Уренгоя (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Пассажиры смогут осуществить прямые рейсы в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Так, в Саратов воздушные судна будут отправляться дважды в неделю, начиная с 29 сентября: по вторникам в 8.30 и по пятницам в 17.20. Обратные рейсы осуществляются только по вторникам и субботам в 11.50 из аэропорта Гагарин. Время в пути в одну сторону составит 3 часа 20 минут.

С того же числа запускается рейсы в Нижний Новгород: по вторникам в 17.10. Обратно можно вылетать по средам из аэропорта Стригино в 2.30, а продолжительность полета составит всего 3 часа.

Со 2 октября стартуют вылеты в Белгород. Вылет по пятницам в 16.00 и воскресеньям в 15.10. Обратно можно добраться по понедельникам и субботам в 1.30. Продолжительность полета 3 часа 50 минут. А с 3 октября вводится рейс в Воронеж. Вылеты осуществляются по субботам в 17.50 и обратно по воскресеньям в 2.10 с продолжительностью пути в 3 часа 30 минут.

Напомним, что до этого полеты в Нижний Новгород зимой 2018-2019 гг., выполнялись только авиакомпанией UVT Aero, а в Белгород возможно было добраться только чартерными рейсами. Сейчас аэропорт Нового Уренгоя осуществляет 19 регулярных пассажирских направлений, которые обслуживает девять авиакомпаний.

Продажа билетов уже открыта: приобрести их можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах городов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"ИрАэро" запускает дополнительные рейсы из Нового Уренгоя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт, авиаперелеты, рейсы, "ИрАэро"



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети