"ИрАэро" запускает дополнительные рейсы из Нового Уренгоя

Авиакомпания "ИрАэро" вводит четыре новых направления из аэропорта Нового Уренгоя (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Пассажиры смогут осуществить прямые рейсы в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Так, в Саратов воздушные судна будут отправляться дважды в неделю, начиная с 29 сентября: по вторникам в 8.30 и по пятницам в 17.20. Обратные рейсы осуществляются только по вторникам и субботам в 11.50 из аэропорта Гагарин. Время в пути в одну сторону составит 3 часа 20 минут.

С того же числа запускается рейсы в Нижний Новгород: по вторникам в 17.10. Обратно можно вылетать по средам из аэропорта Стригино в 2.30, а продолжительность полета составит всего 3 часа.



Со 2 октября стартуют вылеты в Белгород. Вылет по пятницам в 16.00 и воскресеньям в 15.10. Обратно можно добраться по понедельникам и субботам в 1.30. Продолжительность полета 3 часа 50 минут. А с 3 октября вводится рейс в Воронеж. Вылеты осуществляются по субботам в 17.50 и обратно по воскресеньям в 2.10 с продолжительностью пути в 3 часа 30 минут.



Напомним, что до этого полеты в Нижний Новгород зимой 2018-2019 гг., выполнялись только авиакомпанией UVT Aero, а в Белгород возможно было добраться только чартерными рейсами. Сейчас аэропорт Нового Уренгоя осуществляет 19 регулярных пассажирских направлений, которые обслуживает девять авиакомпаний.

Продажа билетов уже открыта: приобрести их можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах городов.