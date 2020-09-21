21 Сентября 2020
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инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Исследование: Потребительский спрос падает в регионах, включая Южный Урал

Потребительский спрос упал за семь месяцев в среднем на 6,7% по России, показало исследование РИА "Новости". Подсчитано, что каждый российский гражданин сократил расходы примерно на 4 тыс. рублей в месяц.

Оценивался потребительский спрос как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов людей на кафе и рестораны.

При этом в пяти регионах расходы сократились на минимальные значения. Это Чукотский автономный округ (3,1%), Ленинградская и Тверская области (2% и 1,8% соответственно), Рязанская и Челябинская области (1,1% и 1%).

В то же время худшие показатели зафиксированы в республике Северная Осетия – Алания (16,4%), республике Саха (Якутия) – 15,1%, Приморском крае (13,1%), республике Дагестан (12,2%) и Карачаево-Черкессии (12,1%).

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Исследование: Потребительский спрос падает в регионах, включая Южный Урал

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Теги: спрос, потребление, исследование



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