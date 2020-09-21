21 Сентября 2020
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Общество
ТМК, орский машиностроительный завод (2015) | Фото: ТМК

ТМК признана лучшим российским поставщиком труб для нефтегазовой отрасли

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на протяжении уже семи лет подряд называется лучшей среди российских компаний-поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора.

Такое признание достигнуто в результате опроса, который был проведён рейтинговым агентством "Центр поставщиков ТЭК" (ТЭК-Рейтинг) по итогам 2019 года. В нём приняли участие крупнейшие в России компании-заказчики в нефтегазовой отрасли ("Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть" и другие).

"Мы признательны нашим партнерам за высокую оценку, будем и впредь нацеливать свои усилия на то, чтобы делать нашу продукцию лучше, развивать её свойства и технические характеристики, опережая растущие требования наших заказчиков", - цитирует пресс-служба ТМК слова заместителя генерального директора компании по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергея Чикалова.

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ТМК признана лучшим российским поставщиком труб для нефтегазовой отрасли

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Теги: Трубная металлургическая компания, трубы, продукция



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