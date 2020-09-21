Очевидец взрыва в жилом доме Тюмени вывел из-под завалов двух жильцов

В сети появилось видео, снятое очевидцем взрыва в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Его автор помогает двум жильцам выбраться наружу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры показывают, что взрыв существенно разрушил всё вокруг эпицентра. Автор ролика помогает двум жителям, находящимся в шоке от случившегося, покинуть разрушенное помещение.

Ранее в областном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что у госпитализированного в ОКБ №1 пострадавшего диагностирован термический ожог порядка 5% поверхности тела, ожоги поверхностные, не глубокие.

"Дыхательные пути не повреждены. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в департаменте.

Напомним, вечером 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. Проверки начали областные прокуратура и управление СКР. Изучение обстоятельств случившегося взял на личный контроль губернатор Александр Моор.