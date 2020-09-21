Профсоюзы предложили навсегда продлить выплату пособий безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой бессрочного продления пособий по безработице для россиян с детьми. Оно появилось как антикризисная мера и пользуется большой популярностью.

Предложение ФНПР направила в качестве поправки к трехстороннему соглашению на 2021-2023гг., передают "Известия".

Профсоюзы предлагают выплачивать пособие только на несовершеннолетних детей, а также увеличить выплату более чем в три раза. Сейчас пособие составляет 3 тыс. в месяц на каждого ребенка.

В конце июля ФНПР предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. При этом максимальный размер пособия предлагается установить на уровне средней зарплаты в субъекте.

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит от 12 до 51 тыс. руб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин озвучил данные о росте безработицы в России. С 1 апреля показатель вырос в 3,5 раза. Пик безработицы Минтруд РФ прогнозирует на III квартал.