"Обменяемся успешными решениями". Андрей Бережной призвал предпринимателей принять участие в МЭФ

Промышленники намерены обсудить опыт восстановления предприятий после пандемии.

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Руководитель и владелец группы компаний Ralf Ringer Андрей Бережной на Московском экономическом форуме намерен рассказать о ситуации, сложившейся в отечественной обувной промышленности. Он также призвал предпринимателей принять участие в МЭФ, обсудить ход дел на предприятиях и фабриках и обменяться успешными решениями.

Напомним, заседание Московского экономического форума, посвящённое теме "Безработица в России: кто виноват и что делать", состоится 24 сентября в 12 часов по московскому времени. Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме.