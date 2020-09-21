"ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора. Суд отказал

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" пыталось добиться ареста счетов своего бывшего генерального директора Михаила Воеводина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, в начале сентября "ВСМПО-Ависма" подало на Воеводина в суд. Сумма исковых требований превышает 4 млрд рублей.

В конце минувшей недели корпорация подала заявление о принятии обеспечительных мер по иску к Михаилу Воеводину. Как следует из опубликованного определения, "ВСМПО-Ависма" просило о наложении ареста на имущество (включая денежные средства, в том числе на счетах в банках и иных кредитных организациях, акции (доли) в хозяйственных обществах) Воеводина в пределах указанной суммы.

"По мнению корпорации, с учетом размера предъявленных исковых требований, характера недобросовестных действий Воеводина, выразившихся в продаже продукции корпорации по заниженной стоимости, организации схемы, направленной на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink, имеются разумные основания полагать, что непринятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество ответчика может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" также обращает внимание на то обстоятельство, что действия Воеводина в настоящий момент проходят проверку на предмет возможного совершения преступления, что выразилось в возбуждении по данным фактам уголовного дела", - говорится в определении.

Рассмотрев заявление об обеспечении иска, арбитражный суд не нашел оснований для его удовлетворения. Следующее заседание по делу назначено на 28 октября.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависма" с июля 2009 по май 2020 года. В августе стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации.