"ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора. Суд отказал

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

"ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора. Суд отказал

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" пыталось добиться ареста счетов своего бывшего генерального директора Михаила Воеводина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
Читайте также:

Напомним, в начале сентября "ВСМПО-Ависма" подало на Воеводина в суд. Сумма исковых требований превышает 4 млрд рублей.

В конце минувшей недели корпорация подала заявление о принятии обеспечительных мер по иску к Михаилу Воеводину. Как следует из опубликованного определения, "ВСМПО-Ависма" просило о наложении ареста на имущество (включая денежные средства, в том числе на счетах в банках и иных кредитных организациях, акции (доли) в хозяйственных обществах) Воеводина в пределах указанной суммы.

"По мнению корпорации, с учетом размера предъявленных исковых требований, характера недобросовестных действий Воеводина, выразившихся в продаже продукции корпорации по заниженной стоимости, организации схемы, направленной на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink, имеются разумные основания полагать, что непринятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество ответчика может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" также обращает внимание на то обстоятельство, что действия Воеводина в настоящий момент проходят проверку на предмет возможного совершения преступления, что выразилось в возбуждении по данным фактам уголовного дела", - говорится в определении.

Рассмотрев заявление об обеспечении иска, арбитражный суд не нашел оснований для его удовлетворения. Следующее заседание по делу назначено на 28 октября.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависма" с июля 2009 по май 2020 года. В августе стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора. Суд отказал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Воеводин, ВСМПО-Ависма, суд, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.09.2020 15:04 Мск 1,5 тысячи сотрудников ВСМПО-Ависма будут работать полный рабочий день
Ранее 15.09.2020 10:23 Мск "ВСМПО-Ависма" переводит часть рабочих на неполный день, тысяче сотрудников будут платить не ниже среднего
Ранее 08.09.2020 13:38 Мск Встретимся в суде: "ВСМПО-Ависма" пытается получить миллиарды с бывшего гендиректора
Ранее 07.09.2020 15:29 Мск Куйвашев и глава "ВСМПО-Ависма" обсудили ситуацию на предприятии
Ранее 03.08.2020 19:18 Мск В Екатеринбурге бывший глава "ВСМПО-Ависма" стал фигурантом "уголовки" о мошенничестве в особо крупном размере
Ранее 10.07.2020 15:47 Мск "Получила на уровне 2013 года": сотрудники "ВСМПО-Ависма" пожаловались на серьезное сокращение зарплаты
Ранее 07.07.2020 18:59 Мск Куйвашев встретился с руководством "ВСМПО-Ависма"
Ранее 07.07.2020 16:14 Мск Цуканов обратил внимание свердловского губернатора на ситуацию с ВСМПО-Ависма
Ранее 06.07.2020 18:05 Мск Замглавы "ВСМПО-Ависма" пообещал уральскому полпреду не сокращать персонал
Ранее 02.07.2020 10:07 Мск На "ВСМПО-Ависма" назначен новый гендиректор. Прежний обещал сокращения
Ранее 30.06.2020 12:21 Мск Полпред решил разобраться с переводом рабочих "ВСМПО-Ависмы" на неполную занятость
Ранее 30.06.2020 10:06 Мск Почти половина сотрудников "ВСМПО-Ависма" перешла на режим неполной занятости
Ранее 21.06.2020 20:03 Мск Акционеры "ВСМПО-Ависма" опровергли заявление своего топ-менеджера о приостановке работы
Ранее 17.06.2020 19:28 Мск Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Ранее 05.06.2020 11:15 Мск Новый глава ВСМПО-Ависма анонсировал сокращения. Профсоюз требует встречи с ним
Ранее 07.05.2020 08:10 Мск Гендиректор ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин покинул корпорацию ради личных проектов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети