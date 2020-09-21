Тюменец, пострадавший от взрыва газа на 50 лет ВЛКСМ, находится в стабильном состоянии

Состояние тюменца, пострадавшего от хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени, оценивается, как стабильное. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, в экстренном порядке мужчине были проведены все необходимые диагностические процедуры, в том числе и КТ. Сейчас ему также оказывается медпомощь. У пострадавшего диагностирован термический ожог порядка 5% - ожоги поверхностные, неглубокие. К счастью, дыхательные пути не пострадали.

Напомним, 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме организована проверка.