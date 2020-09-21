21 Сентября 2020
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Экономика В России
реновация, новостройка, Москва (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В России могут разрешить принудительно расселять и сносить не только аварийное жилье

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму поправки к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам. Они предполагают, что местные власти по всей России смогут принимать программы сноса и реконструкции не только аварийного, но вообще любого жилья, пишет "Коммерсант".

Хотя авторы законопроекта ссылаются на опыт московской реновации (по которой снос жилья возможен при согласии двух третей собственников), есть и пункт о "комплексном развитии территорий", по которому возможно принудительное изъятие недвижимости.  

Решение о таком развитии и последующем привлечении инвесторов местные власти смогут принимать, если половину территории занимают, например, аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции.

Издание отмечает, что формулировки поправок во многом совпадают со скандальным правительственным законопроектом 2018 года о комплексном развитии территорий с принудительным изъятием недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов. Через год, после критики, норма об изъятиях из закона исчезла.

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В России могут разрешить принудительно расселять и сносить не только аварийное жилье

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Теги: расселение аварийного жилья, реновация, законопроект, поправки



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