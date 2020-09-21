Владимир Мякуш поздравил губернатора с годовщиной вступления в должность

Ровно год назад, 20 сентября 2019 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально вступил в должность после выигранных выборов, в этот день прошла инаугурация, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш поздравил Алексея Текслера с годовщиной вступления в должность.

"Для Вас первый год на посту главы региона выдался непростым и насыщенным: пандемия коронавирусной инфекции, масштабная избирательная кампания в сентябре. Вы эффективно и достойно решили эти задачи: удалось справиться с последствиями коронакризиса, объединить различные общественные и политические силы региона, успешно и легитимно провести выборы в Законодательное Собрание области и в муниципальные органы власти", - отметил Мякуш.

"И все потому, что Вам удалось услышать главный запрос южноуральцев - запрос на прямой, открытый диалог. Впереди много важной работы в интересах жителей региона, решение задач по обновлению регионального отделения партии "Единая Россия". В осуществлении этих планов Вы можете рассчитывать на поддержку депутатов областного парламента и коллег-однопартийцев", - сказал спикер заксобрания, слова которого приводят в пресс-службе ЗСО.

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области состоялись 8 сентября 2019 года, за Алексея Текслера проголосовало почти 70% избирателей, пришедших на выборы. В сентябре нынешнего года Алексей Текслер возглавил предвыборный список партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание региона, партия получила большинство мест в областном парламенте, а губернатор по итогам выборов рекомендован на пост руководителя регионального отделения "ЕР". Партийная конференция пройдет в начале октября, когда формально губернатор будет избран на этот пост.