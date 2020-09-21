Первую половину недели Екатеринбург встретит похолоданием и снегом

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
снег за день до лета, 31 мая, Новый Уренгой (2019) | Фото: vk.com/nurengoy

Первую половину недели Екатеринбург встретит похолоданием и снегом

Понедельник встретил Екатеринбург похолоданием и мокрым снегом. Как сообщили Накануне.RU в ФГБУ "Уральское УГМС", такую погоду можно ожидать на протяжении первой половины недели по всей территории Свердловской области. При этом, по словам синоптика, такие климатические явления вполне ожидаемы в последних числах сентября.

"Для третьей декады сентября это явление не аномальное: оно климатически обусловлено и бывает в третьей декаде месяца нередко. Снега большого нет. Поскольку температура воздуха положительная, то он практически сразу таял, поэтому снежного покрова на сегодняшнее утро нигде не было", - сообщила главный синоптик ведомства Галина Шепоренко.

Она также отметила, что теплая погода вернется на Средний Урал уже к четвергу-пятнице: тогда столбик термометра поднимется до 14-15 градусов, а конец недели ожидается без сильных осадков.

"Пока трудно сказать, насколько задерживается теплая погода в регионе, но во второй половине недели и выходные дни будет неплохая погода", - заверила синоптик.

Напомним, что с 21 по 23 сентября в Свердловской области ожидается погода в районе 4-10 градусов тепла днем и от +7 до -3 ночью. Всю первую половину недели ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. Ситуация в Екатеринбурге не сильно отличается от общей на территории региона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Первую половину недели Екатеринбург встретит похолоданием и снегом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: погода, снег, дождь, Екатеринбург, синоптики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети