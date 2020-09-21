Первую половину недели Екатеринбург встретит похолоданием и снегом

Понедельник встретил Екатеринбург похолоданием и мокрым снегом. Как сообщили Накануне.RU в ФГБУ "Уральское УГМС", такую погоду можно ожидать на протяжении первой половины недели по всей территории Свердловской области. При этом, по словам синоптика, такие климатические явления вполне ожидаемы в последних числах сентября.

"Для третьей декады сентября это явление не аномальное: оно климатически обусловлено и бывает в третьей декаде месяца нередко. Снега большого нет. Поскольку температура воздуха положительная, то он практически сразу таял, поэтому снежного покрова на сегодняшнее утро нигде не было", - сообщила главный синоптик ведомства Галина Шепоренко.

Она также отметила, что теплая погода вернется на Средний Урал уже к четвергу-пятнице: тогда столбик термометра поднимется до 14-15 градусов, а конец недели ожидается без сильных осадков.

"Пока трудно сказать, насколько задерживается теплая погода в регионе, но во второй половине недели и выходные дни будет неплохая погода", - заверила синоптик.

Напомним, что с 21 по 23 сентября в Свердловской области ожидается погода в районе 4-10 градусов тепла днем и от +7 до -3 ночью. Всю первую половину недели ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. Ситуация в Екатеринбурге не сильно отличается от общей на территории региона.