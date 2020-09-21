21 Сентября 2020
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Глава Республики Тыва Кара-оол Шолбан Валерьевич. (2020) | Фото: instagram.com/sholban_karaool

Повторно заразившийся коронавирусом глава Тывы выписался из больницы

Повторно заразившийся коронавирусом глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол выписался из столичного военного госпиталя им. Вишневского, где находился почти месяц.

Глава региона опубликовал в Instagram кадры встречи с сенатором от республики Диной Оюн. "Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И.Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах", - подписал пост Кара-оол.

В первый раз он заболел в мае, тогда глава республики лечился в местной больнице и чувствовал себя относительно неплохо. Получив отрицательный тест, он вернулся к работе. В конце августа был повторно госпитализирован, на этот раз его состояние было хуже, главу региона перевезли в Москву.

Между тем, еще вчера Шолбан Кара-оол сообщил о введении карантинных мер в одном из районов республики. "С сегодняшнего дня вводим ограничения по въезду и выезду. Требую от комплексной бригады нашего Минздрава и Управления Роспотребнадзора, которая работает сейчас в Монгун-Тайге, обеспечить контроль за проведением всех санитарных, противоэпидемиологических мер. Вновь организуем на базе районной ЦКБ инфекционные койки", - рассказал глава региона.

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Повторно заразившийся коронавирусом глава Тывы выписался из больницы

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Теги: шолбан кара-оол, тува, коронавирус, больница, карантин



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