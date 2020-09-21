В Москве арестован бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов

В Москве арестован бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке Мещанского районного суда столицы.

Как следует из опубликованных данных, Трифонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В минувшие выходные ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД РФ по Екатеринбургу до 2017 года. После этого он был назначен руководителем ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской республике.

В ноябре 2019 года Владимир Путин своим указом уволил 10 высокопоставленных силовиков, в том числе и Трифонова.