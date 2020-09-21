В Китае коронавирус обнаружили на упаковке замороженных кальмаров из России

Власти Китая сообщили об обнаружении коронавируса на упаковке с кальмарами, импортированными из России. Информация была опубликована в официальном аккаунте управления здравоохранения провинции Цзилинь в мессенджере WeChat.

Находка была сделана в уезде Фуюй. Власти призвали всех, кто купил кальмаров в местной оптовой компании в период с 24 по 31 августа, пройти тестирование на COVID-19, передает Reuters.

Напомним, на прошлой неделе китайская таможня объявила, что будет приостанавливать импорт от компаний, если замороженные пищевые продукты дадут положительный результат на коронавирус. Импорт будут приостанавливать на неделю (или на месяц, если положительных проб будет больше трех).

Впервые коронавирус на замороженных продуктах из-за границы китайские власти обнаружили в августе – тогда вирус нашли на замороженных куриных крыльях из Бразилии. Также вирус был обнаружен на продуктах из Индонезии и Новой Зеландии.

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что коронавирус передается через пищевую упаковку, об этом в августе заявляла Всемирная организация здравоохранения.