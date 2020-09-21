21 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2006) | Фото: Sergey Ponomarev/AP

Власти Тюменской области компенсируют аграриям ущерб от уничтожения носителей птичьего гриппа

Тюменским владельцам личных подворий и предприятиям компенсируют стоимость птицы, изъятой в очагах птичьего гриппа. Законопроект об этом разработан в региональном правительстве, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Размер компенсации определят на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы. В ближайшее время законопроект поступит в областную думу. Такое решение принято на заседании президиума регионального правительства по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

Напомним, ранее стало известно, что в регионе в 10 очагах произошла вспышка птичьего гриппа. Находящихся в них птиц уничтожат.

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Власти Тюменской области компенсируют аграриям ущерб от уничтожения носителей птичьего гриппа

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Теги: птичий грипп, вакцинация, уничтожение



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