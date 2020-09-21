21 Сентября 2020
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Политика В России
Голосование 13 сентября (2020) | Фото: vk.com/Sergon Malkovich

СМИ: многодневное голосование выходит на федеральный уровень

"День тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг.

Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы.

Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов, пишет "Коммерсант".

Как сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами, зампреда Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, "день тишины" вообще теряет смысл при сегодняшних возможностях интернета и социальных сетей, где отследить агитацию практически невозможно.

Как сообщалось, новый формат "трехдневного голосования" стал новеллой этого года, тестирование легитимности которого станет важным этапом для власти. Возможно именно благодаря этим новым "технологиям" выдвиженцы Кремля уверенно победили на всех губернаторских выборах, порой показатели поддержки доходили до 80 и 90% голосов, и даже протестные Иркутская и Архангельская области не преподнесли сюрпризов - там обошлось без вторых туров.

Как считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, обкатка новых технологий с прицелом на выборы в Госдуму в 2021 году была главной для Кремля.

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СМИ: многодневное голосование выходит на федеральный уровень

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Теги: голосование, выборы



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