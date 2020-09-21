21 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/id280443708

По факту взрыва газа в Тюмени организована прокурорская проверка

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени организована проверка.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, будет проверено соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания граждан.

Напомним, 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек.

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По факту взрыва газа в Тюмени организована прокурорская проверка

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Теги: Тюмень, взрыв, газ



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