По факту взрыва газа в Тюмени организована прокурорская проверка

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени организована проверка.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, будет проверено соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания граждан.

Напомним, 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек.