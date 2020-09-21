В Екатеринбурге в ДТП пострадал 2-летний ребенок

Вечером 20 сентября в Екатеринбурге произошла автоавария, в которой пострадали пассажиры, в том числе - ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП случилось на улице Селькоровская, 36. Водитель "ВАЗ-21120" при повороте налево не уступил дорогу "Шевроле", которая ехала на встречу.

В аварии пострадала 2–летняя девочка, которая находилась в "ВАЗе". Ребенок с диагнозом ушиб ключичной области отпущен домой. 23-летняя женщина - пассажир "Шевроле" с травмой живота была госпитализирована. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

30-летний владелец отечественного автомобиля сообщил, что не увидел при повороте налево встречный автомобиль, поэтому и произошло столкновение.