На акциях протеста в Белоруссии задержали более 230 человек

Стало известно о задержании 236 человек на протестных акциях, прошедших в Белоруссии 20 сентября.

Как сообщает правозащитный центр "Весна" задержания проходили не только в Минске, гл и Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве. Больше всего было задержанных в столице - 167 человек. Среди них - журналисты, беременная женщина и россиянин.

Как отмечают правозащитники, в Бресте один мужчина при задержании был сильно избит.

Как сообщалось, в Минске 21 сентября прошел "Марш солидарности".

Марш прошел из центра города в сторону стелы "Минск — город-герой" и дворца Независимости, где было выставлено оцепление. На перекрестке в районе улицы Веры Хоружей люди встали напротив оцепления. Спустя несколько минут водометы, внедорожники и правоохранители двинулись в сторону демонстрантов.