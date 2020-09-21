21 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

На акциях протеста в Белоруссии задержали более 230 человек

Стало известно о задержании 236 человек на протестных акциях, прошедших в Белоруссии 20 сентября.

Как сообщает правозащитный центр "Весна" задержания проходили не только в Минске, гл и Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве. Больше всего было задержанных в столице - 167 человек. Среди них - журналисты, беременная женщина и россиянин.

Как отмечают правозащитники, в Бресте один мужчина при задержании был сильно избит.

Как сообщалось, в Минске 21 сентября прошел "Марш солидарности".

Марш прошел из центра города в сторону стелы "Минск — город-герой" и дворца Независимости, где было выставлено оцепление. На перекрестке в районе улицы Веры Хоружей люди встали напротив оцепления. Спустя несколько минут водометы, внедорожники и правоохранители двинулись в сторону демонстрантов.

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На акциях протеста в Белоруссии задержали более 230 человек

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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