21 Сентября 2020
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Билл Гейтс (2017) | Фото: 24smi.org

Билл Гейтс: Эпидемия коронавируса завершится не раньше 2022 года

Миллиардер Билл Гейтс сообщил, что пиндемия COVID-19 завершится "в лучшем случае" в 2022 году.

Он считает, что если в начале следующего года начнется применение вакцины, то к лету в США ситуация начнет выравниваться, а к началу 2022 года "деятельность придет в норму". По мнению Гейтса, для этого США должны помогать другим странам, сообщает "Коммерсант".

Напомним, тема скрытой чипизации населения Земли вновь поднялась с началом пандемии коронавируса. В интернет-пространстве появились слухи о том, что фонда Билла и Мелинды Гейтс собирается использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

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Билл Гейтс: Эпидемия коронавируса завершится не раньше 2022 года

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Теги: Билл Гейтс, коронавирус, США



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