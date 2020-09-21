Новый адвокат Ефремова будет просить условный срок артисту

Адвокат артиста Михаила Ефремова Роман Филиппов будет просить суд смягчить приговор до условного срока из-за признания вины и раскаяния актера.

"Такие условия есть", - сказал правозащитник. По его словам, Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном, сообщает ТАСС.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора. После этого Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката.