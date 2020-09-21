Возобновляется авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, возобновляется авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией с 21 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве РФ, также с 27 сентября возобновится авиасообщение с Южной Кореей. Полеты будут выполняться в столицы этих стран по одному разу в неделю.

Напомним, ранее правительство России открыло авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также была открыта граница с Абхазией.