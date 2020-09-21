В Минске прошла многотысячная акция протеста

В Минске 21 сентября прошел "Марш солидарности", в рамках которого были задержаны 100 человек.

Марш прошел из центра города в сторону стелы "Минск — город-герой" и дворца Независимости, где было выставлено оцепление. На перекрестке в районе улицы Веры Хоружей люди встали напротив оцепления. Спустя несколько минут водометы, внедорожники и правоохранители двинулись в сторону демонстрантов.

Задержания были не только в столице Белоруссии, но и в Бресте, Волковыске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Мозыре, пишет "Коммерсант".

Ранее европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму. Кроме того, евродепутаты не признали справедливыми состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы и призвали к проведению новых.