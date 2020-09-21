Власти затягивают с предоставлением политического убежища для "Чёрного Ленина"

Левый активист и воин-интернационалист Айо Бенес столкнулся с очередными трудностями при получении российского гражданства. С ходатайством в МВД о присвоении статуса беженца или предоставлении временного убежища для ветерана Донбасса обращался депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов. Однако даже несмотря на обращения парламентария, дело продолжает своё хождение по инстанциям.

"Так как я не гражданин Украины, а только ДНР, то я не могу получить гражданство в ускоренном порядке. И поэтому по совету своего адвоката Романа Нодояна я действую через этапы. ВУ, РВП, ПМЖ и т.д. Сразу убежище не дают, рассматривают три месяца. Вот они и рассматривают. Я жду, параллельно три раза подал на квоту по РВП, но два раза не прошёл. Жду третий", - рассказал Накануне.RU активист.

По мнению Айо Бенеса, затягивание процесса предоставления гражданства может быть связано с его коммунистическими убеждениями и участием в акциях протеста в России. Напомним, в феврале этого года активист, известный по прозвищу "Черный Ленин", был задержан на станции Шиес. Тогда силовики объяснили это задержание запросом Латвии по линии Интерпола. А на днях Бенес участвовал в акции против сноса части Бадаевского завода. По данным активистов, снести около половины построек предприятия предлагается по проекту строительства жилого комплекса на 35-метровых опорах стоимостью 49 млрд руб.