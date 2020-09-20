21 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/id280443708

В Тюмени в результате взрыва газа пострадали три квартиры

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль расследование происшествия со взрывом газа, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Следователи начали проверку ситуации, сообщили агентству в областном управлении СКР.

Напомним, около 20.00 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Ещё один пострадавший с термическим ожогом доставлен в ОКБ-1.

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В Тюмени в результате взрыва газа пострадали три квартиры

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Теги: 50 лет ВЛКСМ, взрыв



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Ранее 20.09.2020 19:20 Мск В Тюмени в жилом доме произошёл взрыв, пострадали три балкона

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