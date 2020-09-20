В Екатеринбурге в день 20-летия основания Храма-на-Крови в соборе прошла архиерейская служба

В екатеринбургском Храме-на-Крови состоялась архиерейская служба. Она прошла в день 20-летия основания собора, сообщили Накануне.RU в митрополии.

Богослужение совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.

"Мы сегодня с благодарностью к Богу за это 20-летие от всего сердца нашего говорим слова этой благодарности. Этот храм – знак нашей благодарности тем, кто пролил свою кровь за святое православие, за святую Русь. И сегодня мы являемся наследниками этого и с благодарностью к Богу принимаем это наследство и любим этот храм, эту память о тех, кто здесь 100 лет назад совершил свой мученический подвиг", - сказал глава Екатеринбургской митрополии.

Также вручены благословенные грамоты и Патриаршие награды. После богослужения на площади перед храмом прошел праздничный концерт.

Храм, напомним, заложен 20 сентября 2000 г. 16 июля 2003 г. состоялось торжественное открытие и освящение собора. Чин освящения совершили два члена Священного синода РПЦ — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и митрополит Воронежский Сергий, а также архиепископ Екатеринбургский Викентий, архиепископ Южноамериканский Платон, архиепископ Уфимский Никон, епископ Курганский Михаил и епископ Пермский Иринарх, которым сослужило около 70 человек духовенства.