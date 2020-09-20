В Тюмени в жилом доме произошёл взрыв, пострадали три балкона

В жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени произошёл взрыв газа. Пострадали балконы, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени поступило в 20.11. Разрушены три балкона. Частично повреждены две квартиры. Эвакуировано 75 человек. От МЧС на месте работает шесть единиц техники, 14 человек.

Вызов в "скорую" поступил в 20:11. На место бригада прибыла в 20.19. На месте оказана помощь одному пострадавшему. У него – поверхностный порез. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в ОКБ-1. Дежурство медиков продолжается.