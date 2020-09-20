20 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/id280443708

В Тюмени в жилом доме произошёл взрыв, пострадали три балкона

В жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени произошёл взрыв газа. Пострадали балконы, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени поступило в 20.11. Разрушены три балкона. Частично повреждены две квартиры. Эвакуировано 75 человек. От МЧС на месте работает шесть единиц техники, 14 человек.

Вызов в "скорую" поступил в 20:11. На место бригада прибыла в 20.19. На месте оказана помощь одному пострадавшему. У него – поверхностный порез. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в ОКБ-1. Дежурство медиков продолжается.

Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/id280443708

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В Тюмени в жилом доме произошёл взрыв, пострадали три балкона

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Теги: 50 лет ВЛКСМ, взрыв



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