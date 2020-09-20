Депутат заксобрания Ямала возглавил рейтинг крупнейших чиновников-землевладельцев

Депутат заксобрания Ямала Василий Крюк возглавил рейтинг наиболее крупных чиновников-землевладельцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих оказался гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк, депутат Законодательного собрания ЯНАО от "Единой России". Общая площадь 195 задекларированных им земельных участков превышает 370 кв км. Это больше, чем, например, площадь государства Гренада. Назначение земель в декларации Крюка не указано", - говорит составитель рейтинга, издание "Forbes".

Напомним, выборы депутатов нового созыва состоялись 13 сентября. В заксобрании Ямала 22 депутата, из них 11 избираются по одномандатным округам, ещё 11 – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов.

В итоге кампании этого года "единороссы" одержали победу во всех одномандатных округах. По партийным спискам "ЕР" набрала 64,64% голосов, ЛДПР — 15,31%, КПРФ — 8,83%, "Справедливая Россия" — 6,05%. В итоге в парламенте региона 18 депутатов будут от партии "Единая Россия", двое от ЛДПР, по одному от "Справедливой России" и КПРФ. Партия "Родина", "Коммунистическая партия социальной справедливости" и "Партия роста" набрали менее 2%. От этих партий в заксобрание никто не пройдет. Итоговая явка составила 46,44% (пять лет назад во время выборов предыдущего состава парламента она составила 67,97%).