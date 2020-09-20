"Везде разруха и долги". Глава Хабаровского края отчитался о поездке по региону

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв завершил масштабную поездку по региону и заявил, что "везде разруха и долги", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Думал, что справлюсь за месяц, но управился за два. Проанализирую всю полученную информацию, а получил я её много. Про всех и про всё. Сведу её воедино и обращусь к президенту с просьбой о встрече", - сказал губернатор в своём Instagram.

Начал свой рассказ Дегтярёв о поездке в село Чумикан, что на севере края.

"Там живут героические люди: в сложном климате, практически без экономики, при цене на электричество для бизнеса в 40-60 руб. за кВт/ч о каком развитии может идти речь? Во-вторых, я почти ничего не нашёл о развитии северных территорий в стратегии развития до 2030 г. С сегодняшнего дня мы поворачиваемся лицом к северянам, чтобы жилось людям легче", - говорит политик.

Началась служебная проверка того, что охотники Туруго-Чумиканского района края не получили не одной квоты на охоту на кабаргу.

"Министерство природных ресурсов проверит, кто в этом виноват, кто продавал, скорее всего, "налево" лицензии на отстрел особо ценных животных. После этого все материалы передам в правоохранительные органы", - сказал Дегтярёв.

Он обратил внимание на то, что в северных территориях края нет моргов и бюро судебно-медицинской экспертизы. Вскоре они появятся – глава региона взялся решить этот вопрос.

"Вода наступает. В 10 муниципалитетах края введён режим ЧС. Обращаюсь к начальника на местах: отвечаете головой по всей строгости, если будут жертвы или вред здоровью жителей. С имуществом мы разберёмся – все получат компенсации", - сказал Дегтярёв.

Он поручил главе краевого минкульта Юрию Ермошкину решить проблемы "Белого театра", находящегося на грани банкротства.

"Езжу по краю. Везде разруха, долги. По теплу, электричеству, между бюджетами. В таком состоянии я принял дела в крае. Вместе с вами и моей командой наведём порядок везде. В том числе и на улицах Хабаровска", - сказал Дегтярёв, пожелав жителям веры, надежды, любви, здоровья.