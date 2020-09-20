Смертность от коронавируса в Москве снизилась за три месяца в 4 раза
В августе от коронавируса как основной причины смерти в Москве умер 431 человек, что более чем в 6 раз меньше, чем в мае (2757). Такие данные опубликовал Департамент здравоохранения Москвы.
Это не оперативные, а уточненные данные, которые позже публикует Росстат. Они включают в себя и все те случаи, когда при отрицательном тесте вирус был установлен по результатам патологоанатомического исследования.
Если считать вообще все смерти с коронавирусом, в том числе когда он не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронического заболевания или вовсе не оказал, то в августе в Москве с коронавирусом умерли 1347 человек. Это почти в 4 раза меньше, чем было в мае (5260).
За месяц, август к июлю, общее число смертей в столице с коронавирусом уменьшилось на 21%, от коронавируса как основной причины смерти - на 42%.
Можно заметить, что общее число смертей с коронавирусом снижается медленнее, чем число смертей от него как основной причины смерти. При этом более объективным идикатором является именно общее число смертей с коронавирусом, поскольку оно почти совпадает с превышением смертности над средним уровнем прошлых лет. Так, в августе с коронавирусом умерли 1347 человек, превышение смертности год к году составило 1367 случаев, а по сравнению со средним уровнем за три предшествующих года - 1345 случаев. Иными словами, практически весь рост смертности вызван коронавирусом. Такая же картина наблюдалась в мае, июне и июле.
Всего в Москве к 1 сентября было выявлено 263 тыс. заражений, умерли с коронавирусом 13,3 тыс. человек. Летальность составляет 5%. Если учитывать только те случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, то почти 2,5%. Однако так как коронавирусом вызван весь рост смертности, то более корректная оценка летальности - 5%.
Отметим, что в августе рост смертности в Москве по сравнению прошлым годом увеличился до 14% (в июле было +7%), но это объясняется тем, что в июле 2019 года смертность была выше среднего уровня, поэтому превышение оказалось очень небольшим. В целом смертность от коронавируса продолжает стабильно снижаться, хотя и остается довольно высокой - в августе с коронавирусом была связана каждая восьмая смерть. Эта доля тоже снижается (в мае была каждая третья смерть), но еще слишком велика, чтобы считать ее статистически незначимой.