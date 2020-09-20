Смертность от коронавируса в Москве снизилась за три месяца в 4 раза

В августе от коронавируса как основной причины смерти в Москве умер 431 человек, что более чем в 6 раз меньше, чем в мае (2757). Такие данные опубликовал Департамент здравоохранения Москвы.

Это не оперативные, а уточненные данные, которые позже публикует Росстат. Они включают в себя и все те случаи, когда при отрицательном тесте вирус был установлен по результатам патологоанатомического исследования.

Если считать вообще все смерти с коронавирусом, в том числе когда он не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронического заболевания или вовсе не оказал, то в августе в Москве с коронавирусом умерли 1347 человек. Это почти в 4 раза меньше, чем было в мае (5260).

За месяц, август к июлю, общее число смертей в столице с коронавирусом уменьшилось на 21%, от коронавируса как основной причины смерти - на 42%.

Можно заметить, что общее число смертей с коронавирусом снижается медленнее, чем число смертей от него как основной причины смерти. При этом более объективным идикатором является именно общее число смертей с коронавирусом, поскольку оно почти совпадает с превышением смертности над средним уровнем прошлых лет. Так, в августе с коронавирусом умерли 1347 человек, превышение смертности год к году составило 1367 случаев, а по сравнению со средним уровнем за три предшествующих года - 1345 случаев. Иными словами, практически весь рост смертности вызван коронавирусом . Такая же картина наблюдалась в мае, июне и июле.

Всего в Москве к 1 сентября было выявлено 263 тыс. заражений, умерли с коронавирусом 13,3 тыс. человек. Летальность составляет 5%. Если учитывать только те случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, то почти 2,5%. Однако так как коронавирусом вызван весь рост смертности, то более корректная оценка летальности - 5% .