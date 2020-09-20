20 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени открыли первый в стране парк дружбы России и Южной Кореи

В одном из микрорайонов Тюмени открыли первый в стране парк дружбы России и Южной Кореи. В церемонии поучаствовали глава области Александр Моор, генеральный консул посольства республики в России Пак Хо и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Парк находится в новом городском микрорайоне, который строится в районе озера Алебашево. По плану, в нём будут жить около 30 тыс. человек.

"У Тюменской области и республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов", - сказал Моор.

Создание парка приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

"Наши страны продолжают развивать взаимовыгодные отношения в различных сферах на основе дружбы и взаимного доверия", - отметил господин Пак Хо.

Парк построен полностью по инициативе и на личные средства тюменского предпринимателя, почетного консула республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. Бизнесмен поблагодарил главу региона и областное правительство за поддержку в реализации этого проекта. Александр Моор и другие почётные гости торжественной церемонии приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд "Ключ к жизни", задача которого – обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира.

Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень(2020)|Фото: admtyumen.ru

Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень(2020)|Фото: admtyumen.ru

Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень(2020)|Фото: admtyumen.ru

Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень(2020)|Фото: admtyumen.ru

Парк дружбы России и Южной Кореи, Тюмень(2020)|Фото: admtyumen.ru

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В Тюмени открыли первый в стране парк дружбы России и Южной Кореи

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Теги: дружба, парк, Алебашево



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