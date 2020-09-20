В Тюмени избран глава Совета Союза биатлонистов России

В Тюмени состоялось заседание Союза биатлонистов России. Избран глава совета организации, сообщили Накануне.RU в СБР.

"Совет Союза не проводился с 2016 г., хотя должен был собираться хотя бы раз в год. Понятно, что он не наделён какими-то ключевыми полномочиями, но он даёт его участникам возможность в живом режиме обменяться опытом, обсудить какие-то проблемы. Главой совета избран президент федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев. Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России – во время проведения конференций, в работе с Уставом, на заседаниях Тренерского совета. Наверное, поэтому его сегодня поддержало подавляющее большинство членов Совета", - сказал после заседания глава СБР Виктор Майгуров.

Он полагает, что "в нынешнем виде Совет исчерпал себя". На заседании Майгуров предложил в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив Совет как орган.

"Взамен предлагаю внести изменения в Устав СБР, чтобы проводить Конференцию не раз в четыре, а раз в два года. Каждые два года она будет отчётной, а каждые четыре года – выборной. Конференция – высший руководящий орган СБР, который обличён властью решать любые вопросы его деятельности", - сказал он.

Упраздняя Совет, руководство Союза повысит уровень всех руководителей региональных федераций.

"С другой стороны, согласно Уставу, члены Совета избираются на четыре года, и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание Совета – как, например, в этот раз, когда мы едва набрали кворум. На Конференцию же региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций, их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным", - сказал Майгуров.