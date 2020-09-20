20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
пожар, пепелище (2016) | Фото: ГУ МЧС по СО

Житель Прикамья убил мать и брата, а после преступления сжёг дом

В Лысьве "взяли" подозреваемого в убийстве матери и брата, который, пытаясь скрыть случившееся, сжёг дом, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 18 сентября после тушения пожара в частном доме в Лысьве обнаружены тела мужчины и женщины. Как оказалось, их смерть носит криминальный характер. Началось расследование. Вскоре следователи выяснили, что к преступлению может быть причастен 36-летний брат и сын погибших. В ночь на 19 сентября его задержали.

По данным следствия, подозреваемый из личной неприязни к родному старшему брату убил его и мать, после чего поджёг дом и скрылся с места происшествия. Вскоре его могут арестовать.

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Житель Прикамья убил мать и брата, а после преступления сжёг дом

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Теги: Лысьва, убийство, поджог



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