В России за сутки коронавирус подтверждён у 6 148 пациентов
За последние сутки в России коронавирусом заболели 6 тыс. 148 человек. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. В стране умерли 79 пациентов, выздоровели – 2,9 тыс., сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Распределение по регионам выглядит так:
Москва - 860
Санкт-Петербург - 214
Московская область - 188
Ростовская область - 178
Нижегородская область - 165
Воронежская область - 158
Ставропольский край - 142
Кемеровская область - 127
Ульяновская область - 125
Свердловская область - 120
Самарская область - 114
Саратовская область - 108
Красноярский край - 102
Волгоградская область - 98
Оренбургская область - 98
Ханты-Мансийский АО - 98
Архангельская область - 94
Краснодарский край - 94
Пензенская область - 94
Республика Дагестан - 86
Удмуртская Республика - 82
Иркутская область - 78
Мурманская область - 77
Республика Крым - 77
Республика Коми - 75
Алтайский край - 73
Пермский край - 71
Кировская область - 70
Республика Алтай - 70
Приморский край - 70
Республика Калмыкия - 69
Челябинская область - 69
Республика Саха (Якутия) - 68
Республика Бурятия - 67
Хабаровский край - 67
Карачаево-Черкесская Республика - 66
Ямало-Ненецкий АО - 63
Тюменская область - 62
Томская область - 62
Новосибирская область - 61
Омская область - 59
Забайкальский край - 57
Астраханская область - 54
Белгородская область - 52
Брянская область - 51
Орловская область - 50
Ленинградская область - 50
Республика Ингушетия - 49
Ярославская область - 47
Ивановская область - 44
Вологодская область - 44
Кабардино-Балкарская Республика - 43
Калужская область - 42
Псковская область - 42
Тамбовская область - 36
Республика Тыва - 36
Республика Хакасия - 36
Костромская область - 34
Рязанская область - 34
Калининградская область - 34
Республика Северная Осетия - 34
Магаданская область - 34
Тверская область - 33
Республика Башкортостан - 33
Республика Мордовия - 33
Липецкая область - 32
Тульская область - 32
Владимирская область - 31
Новгородская область - 30
Амурская область - 30
Сахалинская область - 30
Севастополь - 28
Курская область - 27
Курганская область - 27
Чувашская Республика - 26
Республика Адыгея - 24
Республика Татарстан - 23
Республика Марий Эл - 20
Камчатский край - 20
Республика Карелия - 17
Смоленская область - 15
Еврейская АО - 10
Чеченская Республика - 4
Ненецкий АО – 1
Всего в России инфекцию подхватили 1 млн 103 тыс. 399 инфицированных. С начала пандемии умерли 19 тыс. 418 больных, выздоровели – 909 тыс. 357.