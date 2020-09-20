20 Сентября 2020
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Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки коронавирус подтверждён у 6 148 пациентов

За последние сутки в России коронавирусом заболели 6 тыс. 148 человек. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. В стране умерли 79 пациентов, выздоровели – 2,9 тыс., сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Распределение по регионам выглядит так:

Москва - 860

Санкт-Петербург - 214

Московская область - 188

Ростовская область - 178

Нижегородская область - 165

Воронежская область - 158

Ставропольский край - 142

Кемеровская область - 127

Ульяновская область - 125

Свердловская область - 120

Самарская область - 114

Саратовская область - 108

Красноярский край - 102

Волгоградская область - 98

Оренбургская область - 98

Ханты-Мансийский АО - 98

Архангельская область - 94

Краснодарский край - 94

Пензенская область - 94

Республика Дагестан - 86

Удмуртская Республика - 82

Иркутская область - 78

Мурманская область - 77

Республика Крым - 77

Республика Коми - 75

Алтайский край - 73

Пермский край - 71

Кировская область - 70

Республика Алтай - 70

Приморский край - 70

Республика Калмыкия - 69

Челябинская область - 69

Республика Саха (Якутия) - 68

Республика Бурятия - 67

Хабаровский край - 67

Карачаево-Черкесская Республика - 66

Ямало-Ненецкий АО - 63

Тюменская область - 62

Томская область - 62

Новосибирская область - 61

Омская область - 59

Забайкальский край - 57

Астраханская область - 54

Белгородская область - 52

Брянская область - 51

Орловская область - 50

Ленинградская область - 50

Республика Ингушетия - 49

Ярославская область - 47

Ивановская область - 44

Вологодская область - 44

Кабардино-Балкарская Республика - 43

Калужская область - 42

Псковская область - 42

Тамбовская область - 36

Республика Тыва - 36

Республика Хакасия - 36

Костромская область - 34

Рязанская область - 34

Калининградская область - 34

Республика Северная Осетия - 34

Магаданская область - 34

Тверская область - 33

Республика Башкортостан - 33

Республика Мордовия - 33

Липецкая область - 32

Тульская область - 32

Владимирская область - 31

Новгородская область - 30

Амурская область - 30

Сахалинская область - 30

Севастополь - 28

Курская область - 27

Курганская область - 27

Чувашская Республика - 26

Республика Адыгея - 24

Республика Татарстан - 23

Республика Марий Эл - 20

Камчатский край - 20

Республика Карелия - 17

Смоленская область - 15

Еврейская АО - 10

Чеченская Республика - 4

Ненецкий АО – 1

Всего в России инфекцию подхватили 1 млн 103 тыс. 399 инфицированных. С начала пандемии умерли 19 тыс. 418 больных, выздоровели – 909 тыс. 357.

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В России за сутки коронавирус подтверждён у 6 148 пациентов

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Теги: коронавирус, статистика, оперштаб



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