20 Сентября 2020
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Политика Москва
Михаил Борисов (2020) | Фото: htvs.ru

Умер ведущий лотереи "Русское лото", завкафедрой режиссуры института имени Щукина Михаил Борисов

В столице в возрасте 71 года скончался Михаил Борисов, наиболее известный широкой публике как ведущий лотереи "Русское лото". Информацию о его смерти Накануне.RU подтвердили в театральном институте имени Щукина.

"19 сентября нас постигла тяжелая утрата – ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный, он казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", - отмечают в институте.

Он много работал - в театре, в кино, на телевидении.

"В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был "щукинцем", "вахтанговцем". Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл, как артист, - прямо со съёмочной площадки", - отмечают в вузе.

По данным Telegram-канала "Baza", Борисову стало плохо на съёмках, ему вызвали "скорую", врачи госпитализировали его с тяжёлым воспалением лёгких, однако оказались бессильны.

Михаил Борисов(2020)|Фото: htvs.ru

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Умер ведущий лотереи "Русское лото", завкафедрой режиссуры института имени Щукина Михаил Борисов

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Теги: Михаил Борисов, Русское лото, институт имени Щукина



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