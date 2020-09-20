Глава Чечни заявил об информационной войне против республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "Вконтакте" рассказал о том, что против республики и её народа идёт "информационная война", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развёрнута массированная информационная кампания на различных социальных площадках. Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом", - написал Кадыров.

По его словам, благодаря чётким и слаженным действиям органов власти и гражданского общества руководство региона "успешно пресекает любые провокации в информационном пространстве".

"При этом налажен открытый и честный диалог населения с властными структурами. Люди активно выражают свою гражданскую позицию, указывают на недочеты и достижения властей", - подытожил Кадыров.