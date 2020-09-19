В Нижегородской области пять человек погибли в ДТП

Сегодня вечером в Кстовском районе Нижегородской области поступило сообщение о столкновении трех автомобилей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС в ДТП пострадали девять человек, из них пять, включая ребенка, погибли.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: девять человек, три единицы техники.

ДТП произошло примерно в 17.00 на 442-м километре на повороте к Караулово в Кстовском районе. На автодороге столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет.