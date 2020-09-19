«В Европе их так никто не будет судить»: президент ФК «Урал» назвал судейство в матче против «Зенита» «медвежьей услугой».

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов резко осудил работу судейской бригады в матче «шмелей» против питерского «Зенита». Как рассказал босс оранжево – черных в беседе с журналистом Накануне.RU, такой работой российские судьи оказывают чемпиону России «медвежью услугу» и это доставит сложностей сине – бело – голубым в Лиге чемпионов, потому что арбитраж в матче там будет иным.

«Мне жалко судей. Они не причем. Я сейчас общался с судьей Карасевым и всей судейской бригадой. Им говоришь, что вот есть система VAR . Что они там чертят линии и все показывают. Так надо взять конкретно и поднять флажок и зафиксировать офсайд. Ну, зачем так – то? «Зенит» это хорошая команда и я считаю, что судьи вот такими вот медвежьими поступками оказывают им медвежью услугу. Когда они приедут в Европу никто не будет их так судить, как у нас. Надо, чтобы «Зенит» так в Европе играли.

Мы сегодня хорошо играли и доставили праздник болельщикам нашим. Ну зачем так делать? Ну, забили бы они нам еще один гол и нет вопросов. Выиграли бы у нас таким путем. Вот в прошлый раз в Санкт – Петербурге питерцы нас обыграли со счетом 7:1. Но сегодня мы старались…

Так нельзя… Все показали на видео-повторе, но сначала они показывают так, а потом у них начиняется расширение или сужение линий. Двигают линию», - эмоционально поделился Иванов.

Также президент «Урала» оценил слова тренера своей команды по эпизоду со спорным голом Артема Дзюбы.

«Матвеев назвал судейство беспределом, в том случае, если был офсайд у Артема Дзюбы? А что может сделать Юрий Саныч?

Мы, конечно, рады, что с чемпионом страны сыграли вничью и взяли очко. Оно нам действительно будет нужно. Ложки нашлись, а осадочек то остался», - признался Иванов.

Также глава «шмелей» заявил, что по- прежнему ведется поиск нападающего в команду.

«Эрику Бикфалви не хватает говоришь нападающего, когда он не реализовал моменты? Сегодня был на поле Андрей Панюков. Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас был еще один нападающий. Посмотрим, как получится. Мы ищем, конечно, нападающего. По – хорошему, весь мир ищет хороших нападающих», - заключил Иванов в беседе с нашим агентством.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге ФК «Урал» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Судейство в игре вызвало вопросы, так как многие эксперты высказались о том, что нападающий питерцев Артем Дзюба забил гол из положения вне игры.