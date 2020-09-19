Путин: Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил с Днем оружейника выдающегося конструктора ракетной и ракетно-космической техники, кандидата технических наук, профессора, почетного генерального директора, почетного генерального конструктора, советника по науке ВПК "НПО машиностроения" Герберта Ефремова, сообщили Накануне.RU в пресс - службе Кремля.

Президент наградил господина Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за разработку гиперзвукового блока "Авангард". По мнению главы государства, работа над этим комплексом сравнима с масштабом реализации ядерного проекта СССР.

Во время беседы с Ефремовым по видеосвязи Путин отметил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран.

"Впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет", - заявил президент, отметив, что на протяжении десятилетий стране приходилось быть "в роли догоняющей" - были моменты, когда России угрожали, а отвечать было нечем.

Владимир Путин сообщил, что приступить к созданию гиперзвукового оружия Москву вынудил Вашингтон после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Договор по ПРО был подписан в 1972 году между США и СССР. Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в 2002 году по решению президента США Джорджа Буша-младшего. Развертывание США системы стратегической ПРО в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь ядерный потенциал РФ.

Отметим также что сегодня президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты. По его словам, она была создана по материалам, украденным у администрации экс-президента США Барака Обамы. Трамп утверждает, что сейчас у США есть другая ракета, которой позавидуют лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин.