Министр здравоохранения призвал россиян соблюдать меры безопасности до массовой вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рок-фестиваля Russian Woodstock, который проходит в эти дни в Москве, призвал россиян к соблюдению мер безопасности до начала массовой вакцинации от коронавируса, чтобы свести к минимуму ущерб здоровью людей, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что бремя инфекции до сих пор ощущается и заявил о необходимости быть осторожными.

"Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы, когда мы начнем полномасштабную вакцинацию против коронавируса, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас", - приводит издание слова Мурашко.

Мероприятие "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка" посвящено врачам, которые работают в пандемию коронавируса. Оно проходит на ВДНХ.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса лиц из групп риска планируется в ноябре-декабре текущего года.