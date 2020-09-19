20 Сентября 2020
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Ту-160 Белый лебедь (2015) | Фото:

Бомбардировщики России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, рекорд установили два экипажа дальней авиации. В воздухе они находились более 25 часов, преодолели свыше 20 тыс. километров. В воздухе были выполнены три дозаправки от шести самолетов Ил-78

"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - подчеркнул Сергей Кобылаш.

Полет проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств.

Добавим, что предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

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Бомбардировщики России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета

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Теги: Бомбардировщики, Ту-160, авиация, рекорд



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