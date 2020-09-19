19 Сентября 2020
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задержанный, лжеминер (2020) | Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге задержали мужчину "заминировавшего" Храм - на - Крови и женский монастырь

В Екатеринбурге задержан мужчина, которого подозревают в заведомо-ложном сообщении об акте терроризма. По предварительной информации молодой человек 1997 года рождения в течении двух суток несколько раз сообщал в экстренные службы о минировании Храма - на - Крови, спорткомплекса "Динамо" и Среднеуральского женского монастыря, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По данным Валерия Горелых, задержанный по фамилии Галлямов является уроженцем города Кушва. О минированиях он сообщал через единую диспетчерскую службу по линии "112".

"Каждый факт поступления тревожных сведений органы внутренних дел тщательно проверяли на предмет соответствия действительности. Создавалась зона безопасности, проводились эвакуационные мероприятия, чтобы не подвергать возможной опасности персонал и прихожан культовых объектов. Во всех случаях информация, к счастью, оказалась фейковой. Ничего подозрительного в служебных помещениях и на прилегающей территории полиция не обнаружила. Задержанный и ранее к числу законопослушных граждан себя не относил. Он уже привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116 (побои) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Вероятно, находиться на свободе в его ближайшие планы не входило", - прокомментировал полковник Горелых.

Нарушитель спокойствия проживал в одной из квартир на ул. Краснофлотцев Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Подозреваемого взяли на железнодорожном вокзале областного центра. Полицейским свое поведение он объяснил банальной хулиганской выходкой.

В отношении "шутника" полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Фигурант дела содержится под стражей в ИВС.

Ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок

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В Екатеринбурге задержали мужчину "заминировавшего" Храм - на - Крови и женский монастырь

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Теги: лжеминер, храм на крови, задержанный



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