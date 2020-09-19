Праздник общей любви: ФК "Урал" сыграл вничью с "Зенитом" в день 90-летия клуба

ФК Урал сыграл вничью с питерским "Зенитом". Матч завершился со счетом 1:1. Как передает корреспондент Накануне.RU, игра была равной.

Екатеринбуржцы перед началом встречи устроили небольшой перформанс. В честь 90 - летия клуба, который празднуется сегодня, игроки вышли в полосатых футболках и зеленых гетрах.

Тренер "Урала" Юрий Матвеев решил заявить схему 4-5-1. В обороне вышли Денис Кулаков, Стефан Страндберг, Алексей Герасимов, Николай Золотов. В центре вышли 5 резвых полузащитников. На левом фланге Отман Эль - Кабир, на правом фланге Вячеслав Подберезкин. В центре средней линии ставка сделана на Бранко Йовичича, Эрика Бикфалви и Даниэля Мишкича. На острие вышел Андрей Панюков.

Но на деле екатеринбуржцы 4-2-3-1.

Коуч питерского "Зенита" Сергей Семак задействовал схему класси 4-4-2. Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев. В полузащите Малком, Вильям Барриос, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой. В атаке же вышли предсказуемые Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Матч начался предсказуемо. На исходе четвертой минуты Артем Дзюба забил гол. Но попавший в ворота екатеринбуржцев футбольный снаряд вызвал сомнения. Дело в оффсайде. Однако, после долгой проверки системой Var арбитр засчитал мяч. Между тем, повтор эпизода показал, что нога Дзюбы в момент гола находилась на тоненьком офсайде.

Тем не менее, мяч был засчитан. Спустя несколько минут Эрик Бикфалви на подступах к штрафной мог забивать, но мяч прошел выше ворот. Лидер "Урала" мог забить и во втором моменте на 30 минуте, но мяч по диагонали предательски прошел мимо ворот. Буквально тут же мог забить "Зенит", но голкипер оранжево-черных Илья Помазун спас свою команду.

Спустя несколько минут Эрик Бикфалви на подступах к штрафной мог забивать, но мяч прошел выше ворот. Лидер "Урала" мог забить и во втором моменте на 30 минуте, но мяч по диагонали предательски прошел мимо ворот. Буквально тут же мог забить "Зенит", но голкипер оранжево-черных Илья Помазун спас свою команду.

Во втором тайме питерский "Зенит" пошел вперед На 47 - й минуте уральцы смогли отбить атаку питерцев за счет подставленной пятой точки Андрея Панюкова.

На 60 - минуте Эрик Бикфалви мог сравнивать счет, но снова пробил мимо. Тем не менее, спустя некоторое время уральцы сравняли счет. Мячом отметился нападающий Андрей Панюков.

Итог встречи 1:1. Уральцы в третий раз в новейшей истории России не проигрывают лидеру Премьер - Лиги.