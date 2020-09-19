В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

Комплекс возведен по инициативе генерального директора "Россетей" Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла, передает корреспондент Накануне.RU.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

"В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев", – отметил Павел Ливинский.

На барельефах нового мемориала "Памяти героев-энергетиков" в Туле также высечены имена и уральских энергетиков компании "Россети Урал" – Анатолия Нехонова из филиала "Свердловэнерго", Петра Захарова и Хайкула Крамника из "Челябэнерго", которые были награждены орденами Отечественной войны I и II cтепеней, являлись кавалерами ордена Славы и ордена Красной Звезды.

Стоит также подчеркнуть, что специалисты компании "Россети Урал" как и все коллеги группы компаний бережно хранят память о боевых и трудовых подвигах энергетиков, который внесли неоценимый вклад в Великую Победу.

В компании функционирует Музей энергетики Урала, в котором в юбилейный год организована специализированная выставка "Урал: ГОЭЛРО-Победа!", рассказывающая о вкладе уральских энергетиков как в реализацию Плана ГОЭЛРО, так и в Победу над фашизмом. Память энергетиков Урала и Прикамья увековечена и на памятных мемориальных досках на центрах питания, которые работали во время войны – на подстанции "Пермь", подстанции "Районная" в Нижнем Тагиле, подстанции "Южная" в Челябинской области, которая снабжала электроэнергией предприятия легендарного Танкограда.