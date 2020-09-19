В ФЗНЦ назвали «честную и справедливую» альтернативу Навальному в номинации на премию мира

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил выдвинуть плененного в Ливии российского социолога Максима Шугалея на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Лично я считаю, что было бы честно и справедливо на Нобелевскую премию мира выдвинуть настоящего узника совести, героя, ученого Максима Шугалея, который вот уже полтора года находится в ливийском плену. Человека, благодаря которому весь мир узнал о реальной террористической угрозе; о том, что бандиты и убийцы захватили власть в целой стране», — подчеркнул руководитель ФЗНЦ.

По словам Малькевича, уже в ближайшем будущем сотрудники фонда займутся реализацией данной инициативы. Также он прокомментировал выдвижение на премию основателя ФБК Алексея Навального и других кандидатур.

Известно, что на получение награды могут претендовать американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху. Их кандидатуры Малькевич назвал достойными.

Однако, по мнению общественника, в данном списке присутствует много неоднозначных имен. Среди них Светлана Тихановская, проигравшая президентскую гонку в Белоруссии, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Общественник выразил недоумение из-за того, что перечисленные персоны могут претендовать на Нобелевскую премию мира.

«На мой взгляд, довольно странно, что премию, и без того скомпрометированную наградой тому же Бараку Обаме, развязавшему сразу несколько войн, могут дать большинству из перечисленных выше персон», — написал глава ФЗНЦ.

По мнению Малькевича с таким же успехом можно вручить премию создателю польского Telegram-канала NEXTA, который разжигает массовые протесты в Белоруссии, или канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в случае отказа от многообещающего проекта «Северный поток — 2».