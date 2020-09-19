Губернатор Саратовской области заразился COVID-19

Результат теста на COVID-19 у губернатора Саратовской области Валерий Радаев положительный. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме", - сообщил он.

Работать глава региона продолжает в дистанционном режиме.

Он поблагодарил медиков и тех, кто трудится в поликлиниках.